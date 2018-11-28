«Нож в спину людей»: врио главы Забайкалья о неприятии проекта бюджета

Чита, , 08:38 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал «ножом в спину людей» попытку представителей парламентских фракций местного парламента проголосовать 30 ноября против принятия в первом чтении проекта бюджета Забайкалья на 2019 год. Его слова, сказанные на заседании регионального правительства 28 ноября, цитирует «Чита.ру».

"Это, мне кажется, не в интересах людей. Я даже оцениваю это как нож в спину людей», — заявил глава Забайкалья.

Александр Осипов обратился к депутатам с просьбой приложить все силы, чтобы проект бюджета был принят.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект главного финансового документа края свёрстан с профицитом на сумму 460 млн рублей, при этом в бюджете не учтены многие статьи расходов. Депутат Александр Михайлов, представляющий Партию пенсионеров, уже дал этому документу уничижительную характеристику и назвал безобразным:

«Зарплаты рассчитаны только на 10 месяцев. Это разве бюджет? Опять будем ждать, когда нам бросят деньги? С таким бюджетом мы похожи на немцев, окружённых под Сталинградом — те ждали, когда с неба что-нибудь сбросят, так и мы будем 10 месяцев ждать чудес сверху».

В начале ноября 2018 года врио губернатора региона Александр Осипов сам высказывался о проекте бюджета Забайкальского края самым нелестным образом, объявив, что это бюджет выживания, а не развития.

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