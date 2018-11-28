Москва заняла первое место среди регионов РФ по онлайн-продажам

Москва, , 08:25 — REGNUM Москва заняла первое место среди субъектов РФ по онлайн-продажам продукции на экспорт. Вместо роста на 14%, как прогнозировали эксперты, рынок розничного экспорта вырос на 28% в 2017 году и на 36% в 2018 году. Таковы данные исследования агентства Data Insight и компании eBay, сообщается на портале мэра Москвы.

По данным исследования, экспортный индекс столицыравен 196 и почти в два раза превышает среднее значение (100). За два года объем розничного онлайн-экспорта из России вырос в 1,7 раза, то есть до $746 млн, в 2016 году — $430 млн.

Москва лидирует по онлайн-продажам таких категорий товаров, как «Одежда и обувь» (36% общего объема товаров), «Электроника» (14%), «Товары для дома и интерьера» (14%).

По прогнозам экспертов, количество товаров, отправленных за границу отечественными электронными торговыми площадками, к концу 2018 года достигнет 11 млн, в 2016 году их было 7,9 млн.

На втором месте по онлайн-продажам продукции на экспорт находится Санкт-Петербург, экспортный индекс северной столицы составляет 185, на третьем месте — Саратовская область, у региона 134 балла.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2018 года на Москву пришлось почти 16% всего несырьевого неэнергетического экспорта России.

Подробнее: В Москве объёмы несырьевого экспорта достигли 16% в 2018 году