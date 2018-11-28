Курган, , 08:24 — REGNUM «Газпром нефть» вложит в Курганскую область миллиард рублей инвестиций. Потенциалом Зауралья заинтересовались также «Ростех» и «Сибур». Об этом сообщил на пресс-конференции врио губернатора региона Вадим Шумков.

Глава Курганской области пояснил прессе, что реализация любого инвестиционного проекта, если брать полный цикл от выделения земельного участка, согласования технических условий до его завершения, занимает от трех до пяти лет.

«На миллиард рублей «Газпром нефть» увеличит объем закупок. Что такое миллиард для Курганской области? Это стоимость строительства нескольких маленьких социальных объектов в деревнях. Вот он прямой эффект. Это несколько сотен прямых дополнительных рабочих мест для людей, которые не поедут в другие регионы искать работу», — объясняет врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.

Не каждая встреча с потенциальным инвестором заканчивается подобными договорённостями, отметил глава региона.

«Коллеги из «Газпром нефти» сказали, что очень много есть возможностей, которые не раскрыты. С «Ростехом» тоже есть определённые наработки. С «Сибуром» встречались, ждем сейчас более представительную делегацию», — раскрыл на пресс-конференции будущие инвестиционные направления в регионе глава Зауралья.

По сообщению пресс-службы правительства Курганской области, 27 ноября 2018 года член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль и глава Зауралья обсудили возможность снабжения зауральских дорожно-строительных и муниципальных предприятий маслами компании в рамках импортозамещения. Таким образом, по мнению сторон, будут снижены затраты на приобретение смазочных материалов. Также обсуждались перспективы обеспечения региона инновационными битумными материалами для дорожного строительства.

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