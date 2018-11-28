В Перми создаётся центр компетенций по аддитивным производствам

Пермь, , 08:18 — REGNUM Соглашение о создании в Пермском крае консорциума «Межотраслевой центр компетенций по аддитивным производствам» подписали ведущие предприятия региона, работающие в области аддитивных технологий, Пермский национальный исследовательский политехнический университет и его стартап-компании, сообщает 28 ноября пресс-служба вуза.

Идею создания центра поддержали ПАО «Протон-ПМ», фонд «Региональный центр инжиниринга», ООО «Иннфокус», ООО «Инкор», ООО «Центр ЭЛТ», ОО «МИП «КАТ», ООО «Вектор 3Д».

Основной задачей, которая объединила усилия ПНИПУ и партнеров, станет повышение уровня компетенций участников, формирование среды развития аддитивных производств для подъема промышленного и экономического потенциала Пермского края.

Консорциум будет предоставлять бизнесу услуги в сфере дизайна, проектирования и расчета, инжиниринга и аддитивного производства, которое позволяет материализовать конструкторскую идею посредством цифровых технологий с использованием прогрессивных материалов.

В результате сотрудничества предприятия получат возможность сократить время на НИОКР, оперативно произвести уникальный или мелкосерийный продукт, повысить качество и технический уровень продукции, разработать новые технологии и изделия.

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