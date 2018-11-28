Польша продаёт Украине недостаточно оружия из-за перестановок в минобороны

Варшава, , 08:03 — REGNUM Частые кадровые изменения в министерстве обороны Польши не позволяют наладить торговлю оружием с Украиной, заявил председатель Польской палаты производителей оборонной продукции Славомир Кулаковский, сообщило 27 ноября Польское радио со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

«Трудно рассчитывать на изменения в оборонном бизнесе, который требует доверия и терпения, а вместо этого постоянно рвутся контакты, потому что заграничные партнеры не успевают следить за кадровыми изменениями в Польше», — рассказал эксперт.

Кулаковский отметил острую потребность украинских военных в приборах наблюдения и средствах разведки, но признал их низкую платёжеспособность.

Он также рассказал, что частные польские военные компании сотрудничают с Украиной гораздо успешнее государственных. В качестве примера Кулаковский привёл компанию WB Group, которая поставляет ВСУ беспилотники, вооружение к ним, а также средства связи.

Напомним, ранее разведка ДНР сообщила о поставках польских мин и миномётов на Украину.

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Также в польских реабилитационных центрах проходят лечение боевики ВСУ, участвовавшие в карательной операции против Донбасса.

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