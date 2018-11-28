Трамп нашел управу на General Motors

Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Власти США могут пересмотреть политику государственного субсидирования автоконцерна General Motors в связи с тем, что компания закрыла свои заводы в некоторых штатах США. Об этом в своем Twitter написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам Трампа, он «очень разочарован» политикой руководства компании, которая закрыла заводы в штатах Огайо, Мичиган и Мэриленд.

«Ничего не закрывается в Мексике и Китае. Правительство спасло General Motors, и такую благодарность мы получаем! Рассматриваем вопрос сокращения субсидий компании», — написал американский лидер.

Он подчеркнул, что ставка руководства предприятия на размещение производства в Китае и Мексике «не сыграет».

«Я здесь для того, чтобы защитить американских рабочих!» — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор General Motors Мэри Барра рассказала о планах сократить почти 15 тыс. сотрудников компании и закрыть заводы в штатах Мичиган и Огайо, а также в Канаде.

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