В Бурятии прошло заседание комиссии по сортовому испытанию

Улан-Удэ, , 07:32 — REGNUM Учёные Бурятской сельхозакадемии (БГСХА) приняли участие в заседании межведомственной комиссии Бурятии по итогам государственного сортоиспытания 2018 года, сообщила пресс-служба вуза.

Комиссия обсудила результаты испытаний сортов (гибридов) по всем признакам на сельскохозяйственную полезность, их преимущества по урожайности и другим хозяйственно-ценным свойствам. По итогам сортоиспытания принято решение о районировании сельскохозяйственных культур и изменении в сортовом районировании на 2019 год.

В целях информирования сельхозтоваропроизводителей Бурятии внесено предложение о выпуске каталога сортов сельскохозяйственных культур, районированных по Восточно-Сибирской зоне и Бурятии. Также была озвучена идея о необходимости проведения сортоиспытания по технологиям возделывания, срокам сева, отзывчивости на удобрения, разным природно-климатическим зонам.

Отмечается, что сотрудники кафедры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства агрономического факультета БГСХА подготовили для заседания коллекционные снопы районированных и инорайонных сортов зерновых культур с госсортоучастков Закаменского, Джидинского, Баргузинского районов и УНПП «Агро».

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