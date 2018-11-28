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Российские хакеры изобрели новую «схему» легализации украденного

Экономика

Преступники вынуждают кредитные организации переводить деньги по легальным исполнительным листам

Российские хакеры изобрели новую «схему» легализации украденного
David Whelan
Хакер

Москва, 28 ноября 2018, 07:31 — REGNUM  Российские банки сообщили о новой схеме вывода украденных кибермошенниками средств, пишет 28 ноября «Коммерсантъ».

По сведениям источников издания в банковской сфере, хакеры разработали схему, используя которую они вынуждают кредитные организации переводить деньги по легальным исполнительным листам.

Отмечается, что аферисты заранее создают специальную фирму-дроппер, которая не ведет никакой деятельности, однако заключает договор с реальной юридической компанией, находящейся в сговоре со злоумышленниками. Юридическая компания подает в суд на фирму-дроппер из-за задолженности за «оказанные юридические услуги» и выигрывает его.

Киберпреступники переводят на счет фирмы-дроппера похищенные у клиентов какого-либо банка деньги, после чего счета замораживаются. Затем судебные приставы предъявляют законный исполнительный лист, и банки вынуждены переводить деньги с замороженных счетов на счет юридической компании, участвующей в «схеме».

По мнению экспертов, указанная схема довольно эффективна, чтобы ее оспорить, следует признать ничтожным законный исполнительный лист, а на это требуется время.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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