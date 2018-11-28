Нефть держится на «психологически значимом» уровне

Москва, , 07:11 — REGNUM Цена нефти Brent 27 ноября продолжила рост, хотя очень невыразительно. Так, на лондонской ICE стоимость барреля к вечеру поднялась всего на 0,46%, до отметки в $60,93 за баррель. Пока цена нефти держится на этом психологически значимом уровне, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия, по предварительным данным, поставила новый мировой рекорд по добыче нефти в ноябре, и ее добыча выросла до 11,1−11,3 млн баррелей в сутки. А к 2030 году в мире вполне возможен дефицит нефти, как считают в агентстве. В принципе, у цены нефти все еще есть возможность сходить вниз на $58 за баррель.

Рост нефтяного рынка выглядит пока очень шатким. Но вероятность разворота тренда в преддверии саммита ОПЕК, назначенного на 6−7 декабря в Вене, похоже перевесит негатив. В преддверии саммита ОПЕК в Вене рынок будет следить за новостями из Саудовской Аравии и ее партнеров по ОПЕК и «ОПЕК+». Прогноз по цене Brent на сегодня, 28 ноября, сохраняется в рамках $60−62 за баррель.

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