Сельским медикам Алтайского края обеспечили высокоскоростной интернет

Барнаул, , 07:23 — REGNUM Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» отчитался о выполнении работ по федеральной программе предоставления скоростного интернета для сельских лечебно-профилактических учреждений Алтайского края. По данным, обнародованным сегодня, 28 ноября, пресс-службой ведомства, за два года оператор построил 1845 км оптических линий связи и организовал доступ к услуге для 216 врачебных амбулаторий.

«Сегодня сельские медучреждения могут подключиться к оптическому интернету на скорости до 10 Мбит/с. После того как Министерство здравоохранения региона окажет поддержку и поможет участковым больницам и амбулаториям заключить договоры на оказание услуги, врачи смогут использовать в работе современные электронные сервисы для повышения качества медицинских услуг на селе», — пояснил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

По его словам, в первый год работы по программе компании совместно с подрядными организациями удалось проложить 178 км оптических линий связи до 29 врачебных амбулаторий, включая «последнюю милю», а 2018 году «Ростелеком» досрочно организовал доступ в интернет 187 сельским медучреждениям, проложив порядка 1600 км волоконно-оптических линий связи.

«Рекордная протяженность — 67 км линий связи — построена до амбулатории села Знаменка Славгородского района. От 30 до 50 км километров оптики оператор провел до больниц в селах Боровское Алейского района, Боровлянка Троицкого района, Усть-Кажа Красногорского района, Ларичиха Тальменского района и Лосиха Косихинского района», — пояснили связисты.

Также известно, что в Ключевском районе сотрудникам «Ростелекома» пришлось привлекать для налаживания связи энергетиков, поскольку потребовалось проложить воздушным путем 39 км линий до села Новополтава. Попутно там установили коллективную точку доступа Wi-Fi по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства».

Напомним, общая протяженность магистральных и внутризоновых линий связи в Сибири составляет почти 33 700 км, из них около 23 тысяч километров внутризоновых волоконно-оптических линий передач.