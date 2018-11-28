Якутия отличилась в ДФО самой низкой долей соответствующих нормативам дорог

Якутск, , 07:14 — REGNUM Якутия находится на последнем месте среди дальневосточных регионов по протяжённости местных дорог, качество которых соответствует нормативным требованиям. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты республики по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств дорожного фонда республики», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Трутнев обещал воздействовать на Минтранс по проблеме дорог Якутии и Колымы

По данным надзорного ведомства, соответствующих нормативам дорог в Якутии всего 29,9% (данные на 2017 год), а к 2024 году должно быть уже 50% в соответствии с майскими указами президента РФ. Что касается дорог, подведомственных муниципалитетам республики, то среди них доля нормативных ещё ниже — 22,6%, именно по этому показателю республика заняла последнее место в ДФО.

В Счётной палате также отметили, что за шесть лет доля соответствующих требованиям по качеству дорог Якутии выросла на 0,9%, на местном уровне — на 4,3%. Протяжённость автомобильных дорог увеличилась на 334 км, в том числе местного значения — на 79 км. Отремонтированы 664 км региональных дорог и 1039 км проездов в населённых пунктах, капитальный ремонт был сделан на 145 км улиц и на отремонтированных 456 кв. м дворовых территорий. При этом в СП констатировали, что в результате систематического недофинансирования дорожного хозяйства ежегодный недоремонт региональной сети составляет в среднем 418 км.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев во время совета Дальневосточного федерального округа пожаловался полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу на несовершенство методики распределение средств на ремонт и строительство дорог между регионами России. По словам Николаева, подходы Министерства транспорта России к распределению денег на ремонт дорог упрощены, а потому Якутия получает на эти цели недостаточно.

«Просто поделили на километр дорог от 10 до 12 миллионов рублей. Но в условиях Дальнего Востока на 10−12 миллионов рублей мы дороги региональные в нормативное состояние, да ещё и в условиях вечной мерзлоты, особо-то, наверное, и не приведём. И по всей стране одинаково: от 10 до 12, начиная с Краснодара и заканчивая Чукоткой, — подход один. Меня это тревожит», — признался Айсен Николаев Юрию Трутневу.