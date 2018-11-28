Дорожный картель: как три фирмы «делили» набережночелнинские дороги

Набережные Челны, Татария, , 06:51 — REGNUM УФАС по республике оштрафовало три компании Татарии за участие «в устном сговоре при проведении электронных аукционов на ремонт дорожно-уличной сети города Набережные Челны». Поводом к ведомственному расследованию стала жалоба одного из участников, который не был допущен к тендеру. Общая сумма штрафов превысила 70 млн рублей. Законность привлечения к ответственности подтверждена судом и устоялась во второй инстанции, которая отклонила апелляционную жалобу компаний-ответчиков, оставив вердикт о штрафе без изменения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К ответственности за то, что «действия компаний ограничили конкуренцию и привели к поддержанию цен на торгах» в 2017 году, были привлечены компания «Каздорстрой», ООО «РБР» и ООО «РБР 16». Основанием для проверки торгов, организованных Главным управлением содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при минтрансе республики, стала жалоба ООО «РБР Групп», чью заявку на тендер не допустили. Жалоба была признана обоснованной, заказчику выдали предписание об отмене аукционов. На повторных торгах победила компания «Каздорстрой», также принимавшее участие в первых аукционах.

«Как следует из материалов дела, ОАО «Каздорстрой», ООО «РБР Групп» принимали совместное участие в аукционах в электронной форме с реестровыми №0311200024917000064, 0311200024917000066, по результатам которых ООО «РБР Групп» должен был быть признан победителем с наименьшим ценовым предложением. ООО «РБР Групп» планировало заключить договор субподряда с ООО «РБР 16», так как не имело возможности самостоятельно выполнять работы по ремонту дорожно-уличной сети г. Набережные Челны без привлечения субподрядной организации. Заявка ООО «РБР Групп» на участие в аукционах была отклонена, в связи с чем ООО «РБР Групп» обратилось в Татарстанское УФАС России с жалобами на действия заказчика», — отмечалось в определении суда.

Примечательно, компания, подавшая жалобу на нарушения, в повторных торгах не участвовала и победителем стала фирма «Каздорстрой». В суде уточнялось, что в результате повторных торгов контракты были подписаны на сумму 258 700 000 рублей и 86 546 531,8 рубля, что на 1 846 531,8 рубля больше, чем цена на которую соглашалось ООО «РБР Групп». В результате победитель заключил договор подряда с ООО «РБР 16» на сумму 86 546 531,8 рубля. При этом в материалах суда уточняется, что ООО «РБР 16» имело «устойчивые связи с ООО «РБР Групп».

В суде, где оспаривалось решение УФАС по РТ о нарушении закона, директор ООО «РБР 16» объяснил, что общество само не участвовало в аукционах, так как получило объем работы по объектам ПАО «Нижнекамскнефтехим» со сжатыми сроками исполнения.

Во время антимонопольного расследования также выяснилось, что у ООО «РБР Групп» имелось всего три работника — генеральный директор, главный бухгалтер и юрист, то есть «ООО «РБР Групп» не имело возможности самостоятельно выполнять работы по ремонту дорожно-уличной сети г. Набережные Челны без привлечения субподрядной организации».

"Действия всех трех организаций: ОАО «Каздорстрой», ООО «РБР Групп» и ООО «РБР 16» направлены на выполнение подрядных работ по ремонту дорожно-уличной сети г. Набережные Челны организацией ООО «РБР 16», — отмечалось в материалах суда.

Компании не смогли оспорить решения УФАС по РТ, им предстоит выплатить штраф свыше 70 млн рублей. Из них наибольшая административная ответственность применена к компании «Каздорстрой» — более 52 млн рублей.