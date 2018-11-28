Крупный застройщик Челябинска признан банкротом

Челябинск, , 06:35 — REGNUM В Челябинске строительная компания «Речелстрой» признана банкротом. Такое решение принял областной арбитражный суд, сообщили журналистам в суде.

Теперь в отношении компании введено конкурсное производство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше тысячи человек из-за финансовых проблем компании остались без жилья. Несколько домов ввели в эксплуатацию. Но на осень 2017 года не достроенными оставалось 17 домов. Позднее это количество сократили до 11, ещё шесть домов строить не будут, так как квартиры в них продать не удалось.

К настоящему времени сдали ещё часть домов. Строительство ведёт компания «Западный Луч». Но сотни человек до сих пор остаются без жилья.

Тем временем продолжается следствие по уголовному делу, возбуждённому после того, как с дольщиками связался президент России Владимир Путин. Задержанный и арестованный после этого депутат Челябинской городской думы и один из учредителей и руководителей «Речелстроя» Андрей Пязок уже успел выйти из СИЗО.

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