«Иркутскэнерго» заплатит 105 тысяч долларов московскому адвокату

Иркутск, , 06:29 — REGNUM ПАО «Иркутскэнерго» заключило договор на сумму 105 тысяч долларов США с московским адвокатом Андреем Грохотовым. Как следует из текста договора, опубликованного на сайте госзакупок, речь идёт о представлении прав и законных интересов при расследовании уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Согласно условиям договора, до 31 декабря 2019 года адвокат должен защищать и представлять права и законные интересы компании в органах МВД и Следственном комитете России при расследовании уголовного дела, возбуждённого в Главном следственном управлении СКР по Москве по статье 199 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты налогов» в отношении неустановленных лиц из числа руководства ПАО «Иркутскэнерго».

В пресс-службе «Иркутскэнерго» от комментариев отказались, отмечает Ircity.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Андрей Грохотов известен тем, что защищал в суде экс-губернатора Кировской области Никиту Белых. В июне 2016 года Никита Белых был задержан в одном из ресторанов Москвы после получения взятки в размере 400 тыс. евро. В феврале 2018 года суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии и штрафу более 48 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Никита Белых этапирован в Рязань