Нацпрограмма: Приморье надо вынести в отдельную подпрограмму — Кожемяко

Владивосток, , 05:47 — REGNUM Подпрограмму о развитии Приморья и решения социально-экономических вопросов необходимо вынести отдельным пунктом при подготовке Национальной программы развития Дальнего Востока, заявил врио губернатора края Олег Кожемяко 27 ноября на заседании Совета при полпреде президента Юрии Трутневе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во Владивостоке состоялся Совет округа. В заседании приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, представители полпредства ДФО, а также 11 дальневосточных губернаторов: Олег Кожемяко (Приморский край), Александр Левинталь (Еврейская автономная область), Василий Орлов (Амурская область), Сергей Носов (Магаданская область), Владимир Илюхин (Камчатский край), Сергей Фургал (Хабаровский край), Алексей Цыденов (Бурятия), Айсен Николаев (Республика Якутия), Роман Копин (Чукотский автономный округ), Александр Осипов (Забайкальский край), Вера Щербина (председатель правительства Сахалинской области).

«Хочу напомнить только несколько показателей, на которые мы должны выйти к 2024 году: средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет, 50% региональных дорог должны соответствовать нормативному состоянию, количество благоустроенных дворовых территорий должно увеличиться в 28 раз, доля аварийного жилищного фонда должна быть поэтапно устранена. По всем этим показателям состояние дел на Дальнем Востоке существенно хуже, чем в среднем в Российской Федерации», — открыл заседание Юрий Трутнев.

В своём выступлении Кожемяко акцентировал, что в нацпрограмме важно учесть несколько направлений для Приморья — это реальное повышение зарплат бюджетников, строительство объектов социальной инфраструктуры, благоустройство городов и поселков, улучшение качества дорожной инфраструктуры — то есть все то, что сегодня волнует жителей.

«У нас сегодня 37 тысяч школьников учатся во вторую смену, более 200 школ требуют ремонта. Ежегодно в Приморье необходимо строить до 12 школ и детских садов. Нужны коренные преобразования и в здравоохранении, начиная с открытия 15−20 фельдшерских пунктов ежегодно, строительства не менее 10 поликлиник, амбулаторий и больниц в год. Эти и другие предложения мы подготовим отдельной подпрограммой для Приморья», — сказал врио губернатора.

Юрий Трутнев поддержал предложение и подчеркнул, что при разработке программы развития Дальнего Востока именно главы регионов должны обратить внимание на проблемы, существующие на территориях.

Немаловажно, что предложения в Нацпрограмму может высказать любой желающий. Общественное обсуждение начнётся 15 декабря с открытием сайта dv2025.ru. В январе 2019 года начнётся экспертное обсуждение поступивших предложений.

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Обсуждение нацпрограммы пройдет в три этапа. Первый — на уровне муниципалитетов, очное и с использованием электронных сервисов. Второй — на уровне субъектов федерации. На этом этапе необходимо привлечь общественность, научное сообщество, представителей законодательной власти и обобщить все предложения от жителей. Третий этап — свести все предложения на федеральном уровне.

Отдельно в этой работе задействуют молодежь. Будет создан проект «Дальневосточный призыв». В марте в ДВФУ пройдет форсайт-сессия, на котором обсудят предложения молодежи.

Уделяется внимание и «новичкам» — до конца недели Юрий Трутнев посетит Бурятию и Забайкалье:

«Там на месте, вместе с губернаторами, активом территорий, обсудим, что необходимо сделать для улучшения социально-экономического состояния территорий. Работы предстоит много».

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Как сообщало ИА REGNUM, разработать Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года поручил президент в ходе четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке. Проект нацпрограммы должен быть внесён в правительство РФ к 1 июня 2019 года.

«Национальная программа развития Дальнего Востока должна объединить, интегрировать мероприятия российских национальных проектов и госпрограмм, а также долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных стратегий всех дальневосточных регионов», — сказал Владимир Путин.

Глава государства поручил добиться роста экономики Дальнего Востока на 6% в год.

Появление национальной программы по развитию Дальнего Востока потребует целый ряд конкретных институциональных решений от Государственной думы и от правительства РФ, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Больше свободы и меньше чиновников-контролеров — кандидат экономических наук, преподаватель ДВФУ и финансовый консультант Максим Кривелевич назвал четыре слагаемых успеха будущей национальной программы по развитию Дальнего Востока.

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