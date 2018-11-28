Россельхознадзор назвал долю фальсификата на рынке молочных продуктов

Красногорск, , 05:33 — REGNUM До 20% молочной продукции на российском рынке — это фальсификат, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Если в среднем взять, то, по нашим исследованиям (а мы работаем по риск-ориентированному подходу), у нас до 20% есть масса примеров фальсификации», — заявил Данкверт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября представители Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока провели проверку качества молочной продукции.

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