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Россельхознадзор назвал долю фальсификата на рынке молочных продуктов

Экономика

Данкверт: «Есть масса примеров фальсификации»

Красногорск, 28 ноября 2018, 05:33 — REGNUM  До 20% молочной продукции на российском рынке — это фальсификат, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Если в среднем взять, то, по нашим исследованиям (а мы работаем по риск-ориентированному подходу), у нас до 20% есть масса примеров фальсификации», — заявил Данкверт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября представители Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока провели проверку качества молочной продукции.

Читайте подробнее: Роспотребнадзор и Союзмолоко начали проверку качества молочной продукции

Читайте ранее в этом сюжете: Недобросовестных производителей молока в РФ оштрафовали на 88,4 млн руб

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Проблемы молочной отрасли
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