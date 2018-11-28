Рождаемость на Дальнем Востоке поднимут допмерами

Хабаровск, , 05:36 — REGNUM Рождаемость на Дальнем Востоке хотят поднять допмерами. Семьи получат выплаты на первого и второго ребёенка, а в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости больше двух — и на третьего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Принято решение о том, что субъекты ДФО со следующего года будут получать дополнительную специальную поддержку из федерального бюджета на следующие меры поддержки семьи: это единовременная выплата при рождении первого ребёнка, это дополнительная выплата при рождении второго ребёнка на условиях, предусмотренных для материнского капитала. Также — это вхождение в программу выплат на третьего ребёнка субъектов ДФО, где суммарный коэффициент рождаемости больше двух, это Чукотка, Бурятия и Якутия, вне зависимости от того, что коэффициент хороший, больше, чем по РФ», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на конференции с субъектами ДФО.

Министр попросил всех глав регионов ДФО оперативно отработать все параметры новой программы. Однако, сообщил, что ни с Минфином, ни с Минвостокразвития вопросы с единовременной выплатой на первого ребёнка пока не отработаны. Определились только с размерами допвыплаты на второго ребёнка. Это будет порядка 130 тыс. рублей к материнскому капиталу. Пока не определены и параметры пособия на третьего ребёнка — они пока отрабатываются.

Министр обратил внимание глав дальневосточных регионов на необходимость активизировать работу по ипотеке под 6% годовых, по строительству детских садов для детей до 1,5 лет. Он уточнил, что с 2020 года предусмотрено финансирование открытия мини-детсадов в отдаленных местностях, с тем, чтобы можно было открывать группы, но не по присмотру и уходу, а именно группы образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на многочисленные программы, транслируемые из Москвы, демографическая ситуация на Дальнем Востоке продолжает ухудшаться. Смертность в регионах по-прежнему превышает рождаемость. Так, в Приморье, с января по август 2018 года соотношение «живые и мёртвые» не в пользу живых — родилось 13 448 младенцев, умерло 17 564 человека. В минусе 4116 человек. В Хабаровском крае за указанный период умерших на 1300 больше, чем родившихся, в Приамурье разница не в пользу живых составила 1257 человек. Примерно такая же картина по всем регионам ДФО — умерших больше, чем родившихся.

Но даже родившиеся дети на Дальнем Востоке оказываются в худшем положении, чем малыши в других регионах России — по данным российского фонда «Нужна помощь» Дальний Восток в 2017 году оказался лидером России по количеству сирот.