В правительстве РФ заявили о важности независимых нефтетрейдеров

Москва, , 05:15 — REGNUM Важность работы независимых нефтетрейдеров на российском рынке выразил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с участием представителей независимых сетей АЗС, передает РБК.

Комментируя заявление Козака, его представитель Илья Джус пояснил:

«Никто никогда не говорил о том, чтобы ликвидировать институт трейдеров или брокеров, речь идет о тонкой наладке их работы в рамках единого цивилизованного рынка».

По словам Джуса, участники переговоров решили бороться с манипуляциями в ходе биржевых торгов, для чего достигнута договоренность создать соответствующий комплекс мер.

Решено создать при Минэнерго РФ рабочую группу, в которую войдут представители как нефтетрейдеров, так и независимых АЗС и вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Напомним, 12 ноября российские власти и нефтяники подписали договоренность о заморозке цен на топливо на уровне июня 2018 года. 22 ноября глава Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин, комментируя заявления Независимого топливного союза о риске закрытия независимых АЗС, заявил, что мелкие АЗС уже покидают рынок.

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