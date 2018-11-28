Китай проведет кампанию популяризации Конституции страны среди населения

Пекин, , 04:34 — REGNUM Китай запустит первую пропагандистскую кампанию в рамках Недели Конституции со 2 по 8 декабря, говорится в официальном циркуляре, передает 27 ноября агентство Синьхуа.

Высокопоставленные чиновники и общественные служащие возьмут на себя лидерство в изучении, рассмотрении и ознакомлении граждан с Конституцией страны, дабы усилить знание основного закона среди жителей Поднебесной.

Циркуляр был выпущен Отделом пропаганды Центрального комитета Компартии Китая и Министерством юстиции, а также национальным офисом популяризации законов. В документе подчеркивается ответственность всех уровней власти за популяризацию Конституции, а также знания законов населением.

Напомним, что ныне действующая Конституция Китая была принята 4 декабря 1982 года. Именно поэтому неделя Конституции в этом году станет частью общественной кампании длиной в месяц, которая также захватит также по времени и День Конституции.