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Сербия подала жалобу на Косово из-за пошлин

Экономика

Косово нарушает соглашение CE

Белград, 28 ноября 2018, 02:40 — REGNUM  Обращение отправлено сербскими властями в секретариат торгового союза стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену (CEFTA) по поводу введения Косово пошлин на товары из Сербии. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает сербское национальное телевидение.

Комментируя введение Косово 100%-ных пошлин на сербские товары, Брнабич заявила, что в CEFTA подана жалоба, которую должны рассмотреть в течение 90 дней. Косово, подчеркнула премьер-министр, нарушило своими пошлинами договоренности CEFTA.

Напомним, Приштина 21 ноября ввела стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Власти Сербии обратились по этому вопросу в Европейский союз, который позицию Косово не поддержал.

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