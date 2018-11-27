Среда, 28 Ноября 2018 года
00:32:10 МСК

Белый дом: Трамп «рассматривает варианты» давления на GM

Экономика

«Президент хочет, чтобы американские компании строили автомобили здесь, в Америке»

Вашингтон, 27 ноября 2018, 23:44 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп «рассматривает варианты» давления на General Motors после заявлений компании о планах сократить 14 тыс. рабочих мест в Северной Америке, 27 ноября передает агентство Reuters.

«Президент хочет, чтобы американские компании строили автомобили здесь, в Америке, а не строили их за границей, и он надеется, что GM продолжит это делать здесь», — пояснила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил в «Твиттере» что в ответ на сокращение рабочих мест в США рассматривает «сокращение всех субсидий GM, в том числе для электромобилей».

Читайте также: General Motors объявил об увольнениях и снижении издержек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить