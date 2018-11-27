Белый дом: Трамп «рассматривает варианты» давления на GM

Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп «рассматривает варианты» давления на General Motors после заявлений компании о планах сократить 14 тыс. рабочих мест в Северной Америке, 27 ноября передает агентство Reuters.

«Президент хочет, чтобы американские компании строили автомобили здесь, в Америке, а не строили их за границей, и он надеется, что GM продолжит это делать здесь», — пояснила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил в «Твиттере» что в ответ на сокращение рабочих мест в США рассматривает «сокращение всех субсидий GM, в том числе для электромобилей».

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