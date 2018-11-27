Киев ожидает нового транша от Всемирного банка

Киев, , 21:51 — REGNUM Всемирный банк может выделить Украине $750 млн, сообщает 27 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, 18 декабря совет директоров Всемирного банка рассмотрит данный вопрос. Если выделение средств будет одобрено, то после этого будет определены условия предоставления транша. Гарантия на предоставление $750 млн будет действовать 10 лет.

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Напомним, высокая закредитованность Украины не позволяет ей самостоятельно развивать экономику, о чем говорят многие эксперты. Так, в 2019—2020 годах по внешним долгам Киев должен выплатить порядка $5,5 млрд, это около 4,5% ВВП страны. При этом еще $3 млрд (2,3% ВВП) Киев должен будет вернуть внутренним заемщикам.