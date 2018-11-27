Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным

Киев, , 21:00 — REGNUM Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, НБУ планирует 28 ноября ввести временную администрацию в управление банком.

Напомним, в начале ноября украинская «дочка» ВТБ ввела комиссии и лимиты на снятие наличных средств для своих клиентов на Украине. Как заявили в банке, это необходимо для того, чтобы граждане снимали меньше денег, и они бы оставались в банке.

Также позже в ВТБ заявили, что намерены подать в международный суд на президента Украины Петра Порошенко, поскольку он ответственен за то, что украинский филиал ВТБ стал неплатежеспособным.

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