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Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным

Экономика

Ранее филиал ВТБ ограничил снятие наличных средств со счетов клиентов

Киев, 27 ноября 2018, 21:00 — REGNUM  Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, НБУ планирует 28 ноября ввести временную администрацию в управление банком.

Напомним, в начале ноября украинская «дочка» ВТБ ввела комиссии и лимиты на снятие наличных средств для своих клиентов на Украине. Как заявили в банке, это необходимо для того, чтобы граждане снимали меньше денег, и они бы оставались в банке.

Также позже в ВТБ заявили, что намерены подать в международный суд на президента Украины Петра Порошенко, поскольку он ответственен за то, что украинский филиал ВТБ стал неплатежеспособным.

Читайте ранее в этом сюжете: ВТБ обвинил суды на Украине в попытке узаконить захват активов банка

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