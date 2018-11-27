Вторник, 27 Ноября 2018 года
21:30:15 МСК

Военное положение: УЖД вводят усиленный контроль за перевозками нефти

Экономика

Военное положение продлится 30 дней

Военное положение: УЖД вводят усиленный контроль за перевозками нефти
Иллюстрация: Uz.gov.ua
«Украинские железные дороги»

Киев, 27 ноября 2018, 20:37 — REGNUM  Невоенные опасные грузы будут перевозиться поездами «Украинских железных дорог» (УЖД) с дополнительным контролем, заявил глава УЖД Евгений Кравцов, сообщает 27 ноября «112 Украина».

По его словам, во время военного положения УЖД вводит режим усиленного контроля за невоенными опасными грузами. Это касается в том числе нефтепродуктов. Кравцов добавил, что военное положение не уменьшит объемов перевозок по железным дорогам.

Напомним, военное положение на Украине введено с 26 ноября сроком на 30 дней. Под действие закона попали 10 областей. Военное положение было объявлено после того, как украинские ВМС осуществили провокацию в территориальных водах России, а три украинских военных судна были отбуксированы российскими пограничниками.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ опубликовала перечень вооружения трех задержанных судов ВМС Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное положение на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить