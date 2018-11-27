Военное положение: УЖД вводят усиленный контроль за перевозками нефти

Киев, , 20:37 — REGNUM Невоенные опасные грузы будут перевозиться поездами «Украинских железных дорог» (УЖД) с дополнительным контролем, заявил глава УЖД Евгений Кравцов, сообщает 27 ноября «112 Украина».

По его словам, во время военного положения УЖД вводит режим усиленного контроля за невоенными опасными грузами. Это касается в том числе нефтепродуктов. Кравцов добавил, что военное положение не уменьшит объемов перевозок по железным дорогам.

Напомним, военное положение на Украине введено с 26 ноября сроком на 30 дней. Под действие закона попали 10 областей. Военное положение было объявлено после того, как украинские ВМС осуществили провокацию в территориальных водах России, а три украинских военных судна были отбуксированы российскими пограничниками.

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