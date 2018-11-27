Строительство обхода Рузаевки в Мордовии начнется в 2019 году

Саранск, , 20:09 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков обсудил строительство дорог в республике на встрече с первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства РФ Иннокентием Алафиновым. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Вопросы дорожного строительства обсуждались в рамках реализации указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В частности, в 2019 году планируется завершить строительство обхода Саранска, продолжить строительство автодороги по улице Строительной (от улицы Победы до улицы Гожувской) с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар, а также начать строительство обхода Рузаевки. Строительство путепровода через железную дорогу в городе Ковылкино запланировано на 2020 год.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году 51% дорог на территории республики будут приведены в нормативное состояние, в Саранской городской агломерации показатель намерены довести до 85%.

Ранее глава Мордовии говорил, что на реализацию всех мероприятий в рамках нацпроекта в течение шести лет будет направлено почти 40 млрд рублей — 24 млрд рублей получит республика от федерального центра и около 15 млрд рублей на дорожное строительство будет направлено из региональной казны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году на дорожное строительство в Мордовии направили 5 млрд рублей. На сельские дороги федеральный центр выделил республике в два раза больше средств, чем в 2016 году.

По итогам года отремонтировано и построено около 37 км региональных и местных дорог и 90 км федеральных трасс. В том числе отремонтирован целый ряд участков автодорог «Подъезд к Саранску от автодороги М-5 «Урал», «Нижний Новгород — Саранск — Пенза — Саратов», «Саранск — Ульяновск».

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году построено множество новых автомобильных развязок — дорога до аэропорта, развязка на пересечении улиц Красная и Севастопольская. Построены дороги на территории, ограниченной улицами Волгоградская и Севастопольская, а также рекой Инсар, восточный обход Саранска.