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Муниципальные образования Костромской области получат более 300 млн дотаций

Экономика

Финансовую помощь получат все районы кроме одного

Кострома, 27 ноября 2018, 19:53 — REGNUM  5 городов и 23 района Костромской области получат финансовую помощь из областного бюджета. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщила пресс-служба губернатора.

Средства будут потрачены на зарплаты бюджетникам, «расчеты за топливно-энергетические ресурсы, ремонт учреждений социальной сферы и др».

Всего на «обеспечение сбалансированности местных бюджетов» будет направлено 332,5 млн рублей.

Справка ИА REGNUM: На 1 ноября 2018 года наиболее высокая долговая нагрузка сложилась у Мантуровского района (долг превышает суммарный доход района за год и составляет 127%) и у Красносельского района (97,2%). Среди городских округов сложнее всего ситуация в Шарье (146,6%) и Мантурово (125%).

Суммарная задолженность муниципальных образований Костромской области за год выросла на 14% (с 4,16 млрд до 4,76 млрд рублей).

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Долги муниципалитетов
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