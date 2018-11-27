Тамбовский губернатор в Австрии провёл ряд деловых переговоров

Тамбов, , 19:52 — REGNUM В рамках визита в Австрию глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел ряд переговоров по налаживанию «устойчивых деловых связей», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Состоялись встречи с представителями «Райффайзенбанка», предприятия «Тамак» и федеральной палаты экономики Австрии.

На встречах с представителями бизнес-сообщества и политическими деятелями Австрии обсуждались перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Глава региона Александр Никитин обсудил с членом наблюдательного совета «Райффайзенбанка» Гербертом Степичем текущее состояние российско-австрийских экономических отношений и, в частности, перспективы привлечения австрийских инвестиций в Тамбовскую область.

Также в рамках визита были представлены новые проекты тамбовского предприятия «Тамак» со 100-процентным австрийским капиталом, выпускающего продукцию европейского стандарта. Губернатор отметил, что «Тамак» — знаковое предприятие для Тамбовской области, на строительном рынке эффективно работает уже более 30 лет. За это время было возведено более 1 млн кв. метров жилья, а также социальных, спортивных и административных объектов в регионах с разными климатическими и сейсмическими условиями. На предприятии дорожат качеством и уделяют первостепенное внимание внедрению передовых технологий.

Общение с представителями деловых кругов продолжилось в федеральной палате экономики Австрии. Эта организация координирует деятельность и представляет интересы австрийского делового сообщества как на национальном, так и на международном уровнях. Состоялись переговоры по развитию совместных проектов в сферах сельского хозяйства, туризма и промышленности. Александр Никитин рассказал о существующих в Тамбовской области мерах поддержки для иностранных инвесторов, обсудил возможность организации торгово-экономической миссии австрийских предпринимателей в Тамбовскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках визита губернатор Александр Никитин также встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Австрии Дмитрием Любинским. Были обсуждены перспективные направления международного сотрудничества, в их числе — производство инновационной продукции здорового питания, молодежные программы, проекты в сфере культуры и туризма, а также новые туристические маршруты.

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