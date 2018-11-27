Тамбовский губернатор обсудил с послом РФ в Австрии перспективные проекты

Тамбов, , 19:43 — REGNUM В рамках рабочего визита делегации Тамбовской области в Австрийскую Республику состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Австрии Дмитрием Любинским, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Стороны обсудили перспективные направления международного сотрудничества.

Глава региона Александр Никитин рассказал о конкурентных преимуществах Тамбовской области в экономической, социальной и культурной сферах. Он обратил внимание на благоприятные условия для инвесторов, в чем можно будет убедиться в ходе последующих бизнес-миссий. В частности, речь шла об индустриальных парках, территории опережающего развития «Котовск» и наукограде Мичуринск.

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Примером успешной многолетней работы на тамбовской земле является домостроительный комбинат «Тамак» со 100-процентным австрийским капиталом. Сегодня европейцы активно интересуются продукцией здорового питания, выпуск которой как раз налаживается в Мичуринске. Дмитрий Любинский назвал перспективным направлением сотрудничества производство инновационной продукции здорового питания.

Во время переговоров с послом речь шла о сотрудничестве по нескольким направлениям. В связи с тем, что следующий год объявлен президентом Годом молодёжных обменов между Австрией и Россией, были обсуждены некоторые инициативы, связанные с совместной реализацией молодежных программ. Привлекательными также являются совместные проекты в сфере культуры и туризма. Посол России в Австрии считает, что актуальными могут стать новые туристические маршруты, связанные с именами великих композиторов двух стран: Сергея Рахманинова и его усадьбой «Ивановка» и Вольфганга Амадея Моцарта, родившегося в австрийском Зальцбурге.

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В завершение встречи Дмитрий Любинский выразил уверенность в том, что визит тамбовской делегации станет важным шагом к созданию совместных проектов. Александр Никитин, в свою очередь, отметил, что Тамбовщина ждет представителей Австрийской Республики в качестве гостей и партнеров.

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