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В Псковской области в аварийном жилье проживает ещё 3,8 тыс. жителей

Экономика

Общая площадь выявленного аварийного жилья после 2012 года больше, чем расселили за пять лет

Псков, 27 ноября 2018, 18:54 — REGNUM  В Псковской области после 2012 года признаны аварийными 348 многоквартирных домов общей площадью 65 тыс. кв метров — это больше, чем было расселено за пять лет действия программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в новом благоустроенном жилье нуждается 3,8 тыс. жителей региона.

По ранее действующей программе в Псковской области свои жилищные условия улучшили более 4 тыс. жителей Псковской области. Расселено более 58 тыс. кв метров жилья — около 300 аварийных многоквартирных домов.

Дома, признанные аварийными после 2012 года, власти намерены включить в новую программу переселения — она будет сформирована в первом квартале 2019 года после доведения лимитов Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё 21 аварийный дом в Гдове и Великих Луках, которые ранее не были включены в программу 2014−2017 годов, расселят в начале 2019 года. На эти цели Псковской области были выделены дополнительные федеральные средства.

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Ликвидация ветхого жилья
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