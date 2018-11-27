Вторник, 27 Ноября 2018 года
19:58:46 МСК

Глава Alibaba Group Джек Ма оказался коммунистом

Экономика

Ранее считалось, что главный китайский капиталист является беспартийным

Глава Alibaba Group Джек Ма оказался коммунистом
Dong Fang
Съезд КПК

Пекин, 27 ноября 2018, 18:33 — REGNUM  Основатель и глава Alibaba Group, капиталист Джек Ма, оказался членом Коммунистической партии Китая, 27 ноября передает агентство Reuters.

Имя Джека Ма, личное состояние которого оценивается в $35,8 млрд, был назван членом КПК государственной газетой «Жэньминь жибао» — в списке номинантов на премию за вклад в реформирование экономики.

Ранее считалось, что основатель Alibaba Group является беспартийным. Джек Ма считается самым богатым гражданином Китая и одним из самых крупных миллиардеров в мире.

Читайте также: В Китае 100 человек претендуют на премии за их вклад в реформу открытости

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить