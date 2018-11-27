Жильцы ветхих домов Великих Лук и Гдова получат новое жильё в 2019 году

Псков, , 18:13 — REGNUM Более 250 жителей, проживающих в аварийных домах Великих Лук и Гдовского района, получат новое жильё в начале 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области по итогам всероссийского совещания под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, в котором принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сейчас оформляются документы по приобретению готового жилья. Кроме того, в Гдове завершается строительство многоквартирного жилого дома, куда переедут жители ветхих домов», — сообщили в региональной администрации.

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Напомним, Псковская область стала одним из 10 субъектов РФ, которым на расселение граждан из аварийного жилого фонда выделили дополнительное финансирование. Регион получил на эти цели в 2018 году около 100 млн рублей, которые позволят расселить жителей 110 квартир в аварийных домах Великих Лук и Гдовского района — ранее они не были учтены в региональной программе.

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