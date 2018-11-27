Врио главы Липецкой области представил регион на Российско-Индийском форуме

Липецк, , 17:41 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 27 ноября принял участие в работе первого Российско-Индийского стратегического диалога, который прошел в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба областной администрации, мероприятие объединило ведущих экономистов России и Индии, лидеров бизнеса, представителей государственных органов власти и учёных двух стран.

Организаторами форума выступили Минэкономразвития РФ, Национальный институт трансформации Индии (NITI Aayog) и Фонд Росконгресс. Обсуждались вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержки российского и индийского бизнеса на государственном уровне, укрепления промышленно-технических связей, взаимодействие в различных сферах экономики. Особое внимание было уделено совместной стратегии действий по развитию российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, разработанной во взаимодействии со Всероссийской академией внешней торговли и Институтом внешней торговли Индии.

Центральным событием деловой программы стратегического диалога стало пленарное заседание с участием министра экономического развития РФ Максима Орешкина и вице-председателя Национального института трансформации Индии Раджива Кумара. На заседании была презентована совместная Стратегия действий по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией.

В рамках программы прошли пять тематических «круглых столов» по транспорту, сельскому хозяйству, поддержке малого и среднего бизнеса, цифровой трансформации и промышленной кооперации. В ходе заседания круглого стола по сельскому хозяйству Игорь Артамонов представил инвестиционный и экспортный потенциал Липецкой области, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.