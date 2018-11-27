Бойко о военном положении: «Это похороны инвестиционного климата Украины»

Киев, , 17:16 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) продолжит сотрудничество с Киевом, но выдвинет правительству Украины дополнительные условия для предоставления кредитов. Об этом 27 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Сотрудничество, возможно, и будет продолжено, потому что в практике МВФ есть сотрудничество со странами, которые ведут войну, у которых введено военное положение. Но МВФ выдвинет дополнительные условия, чтобы получить дополнительные гарантии, что после ввода военного положения они получат назад свои деньги. Будут жесткие условия», — прогнозирует Бойко.

Он назвал ввод военного положения «похоронами инвестиционного климата» Украины.

«Это отразится не только на жизни этих десяти регионов, которые по надуманным причинам дискриминационно объявили зоной военного положения, а на жизни всей страны. Это похороны всего инвестиционного климата. Сейчас инвесторы будут выводить деньги. Акции наших компаний уже упали на международных биржах. У нас упала национальная валюта. Эта тенденция будет продолжаться, люди будут скупать доллары, не веря в стабильность гривны. Рост цен. Люди просто напуганы, скупают всё что можно, начиная от бензина и заканчивая сахаром», — рассказал Бойко.

Политик считает, что ввод военного положения обернется для президента Петра Порошенко, «кроме морально-политических потерь, отсутствием прогресса в деэскалации конфликта в Азовском море и возврате пленных моряков».

Напомним, 26 ноября МВФ подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после ведения военного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная рада ввела военное положение. Действие военного положения распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Правовой режим военного положения начался с 26 ноября и продлится до 26 декабря текущего года. При этом президент имеет право продлить военное положение.

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