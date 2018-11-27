Центробанк заявил о росте числа жалоб потребителей финансовых услуг

Москва, , 17:13 — REGNUM Число жалоб на действия кредитных организаций, поступающих от граждан в Банк России, в октябре возросло на 24% по сравнению с показателем предыдущего месяца. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба регулятора.

Как уточняется, всего за месяц в ЦБ поступило 10,8 тысячи жалоб. При этом высокий рост показателя регулятор рассматривает как «своего рода сезонный скачок после зафиксированного ранее снижения».

«Традиционно самую значительную часть (39%) занимают обращения, связанные с потребительским кредитованием, хотя по сравнению с показателями сентября эта доля снизилась на 1%», — говорится в сообщении.

Число жалоб на некредитные финансовые организации в октябре возросло также на 24%, всего от граждан поступило 6,6 тысячи таких жалоб. При этом ЦБ отмечает значительное снижение числа обращений по данному сегменту в долгосрочной перспективе: за десять месяцев 2018 года их стало на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время количество жалоб на банки с начала года выросло на 15%, за счет чего общее число обращений, поступивших в Центробанк за период с января по октябрь, увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Отдельно регулятор фиксирует рост числа жалоб в отношении микрофинансовых организаций и субъектов страхового дела. Так, за октябрь поступило 1,6 тысячи жалоб на МФО, что на 400 больше, чем месяцем ранее. Число обращений по субъектам страхового дела увеличилось на 5% — до 3,6 тысячи, в том числе количество жалоб по ОСАГО за месяц возросло на 6,8%.