Китайские инвестиции придут в российские компании через финцентр Астаны

Астана, , 16:58 — REGNUM Представители международного финансового центра «Астана» в конце прошлой недели завершили серию презентаций для российского бизнеса, в ходе которой представили компаниям новые возможности привлечения инвестиций. Льготный налоговый режим, партнеры в лице крупнейших финансовых институтов мира передовые технологии новой биржи «Астана» и прозрачное британское право позволили всего за полгода работы привлечь в новый финансовой центр более ста участников со всего мира, двадцать из которых — российские компании. По итогам роуд-шоу, охватившего Москву, Казань и Краснодар еще более 20 компаний подписали письма о намерениях сотрудничать с МФЦА.

Конференции ИД «Коммерсантъ» и международного финансового центра «Астана» (МФЦА) прошли в Москве, Казани и Краснодаре. Представители МФЦА презентовали участникам конференции новые финансовые инструменты для развития бизнеса.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов рассказал, что открывшийся летом этого года финцентр предлагает своим резидентам и участникам размещение акций на новой финансовой бирже «Астана», участие в приватизации государственных активов Казахстана, возможность привлечения инвестиций от международных компаний, со стороны частных состоятельных лиц и новые цифровые финансовые технологии.

«Российский бизнес сегодня активно развивается и, соответственно, ему необходимы дополнительные средства для поддержания роста, которые могли бы привлекаться на благоприятных условиях, — отметил Кайрат Келимбетов. — Одним из источников дополнительного финансирования могут стать средства глобальных инвесторов. Может показаться, что региональные компании и международные заимствования — это понятия слишком далекие друг от друга. Но это не так. Мы уверены, что привлекать финансирование на бирже МФЦА могут как гиганты бизнеса, так и небольшие компании. Мы помогаем нашим участникам, среди которых много компаний и из России, в ходе всего процесса подготовки к выходу на биржу и взаимодействия с потенциальными инвесторами».

Всего за полгода МФЦА привлек свыше ста участников, таких результатов не было ни у одного финансового центра в мире. Согласно оценке консалтинговой компании Boston Consulting Group МФЦА уже сейчас занимает 61-е место среди ста крупнейших финансовых центров мира. МФЦА ориентирован на инвесторов Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также стран ЕАЭС. Своим участникам и резидентам новый финцентр предлагает бесплатное размещение первые два года в офисах выставочного центра «Экспо-2017» и освобождение на 50 лет от корпоративного, индивидуального, земельного и имущественного налогов, а также льготные налоговый и визовый режимы. Особой мотивацией для инвесторов стал независимый суд МФЦА действующий по нормам британского права, которому доверяют крупнейшие мировые инвесторы по причине прозрачности судопроизводства.

Проведенная в ноябре конференция МФЦА в Шанхае показала, что у китайских инвесторов есть большой интерес к бизнесу в России и Белоруссии, представителей которого китайские компании призывают участвовать в реализации проекта «Один пояс — Один путь», финансировать который будет в том числе партнер МФЦА китайский Фонд «Шелкового пути» с капитализацией в 60 млрд долларов.

При этом к участию в МФЦА приглашают не только крупный, но малый и средний бизнес стран Евразийского экономического союза.

«Мы не устанавливаем для наших резидентов рамки по обороту, — заявил управляющий директор администрации МФЦА Айдар Казыбаев. — Сейчас развивать бизнес только за счет кредитов — вчерашний день. Сейчас многие мировые инвесторы заинтересованы вкладывать средства в развивающиеся страны, и наш финансовый центр является площадкой для встречи с такими инвесторами. Мы поможем своим резидентам грамотно составить бизнес — план, для чего у нас работает специальное подразделение по поддержке бизнеса».

Согласно данным Фонда развития промышленности, после четырехлетней пассивности российский малый и средний бизнес нарастил в прошлом году кредитный портфель на 10% (до 4,9 трлн рублей), что говорит о начале повышения инвестиционной активности и увеличении спроса на доступные кредитные ресурсы. МФЦА же поможет российским предпринимателям получить по сути бесплатное фондирование от международных инвесторов при выходе на IPO на новой финансовой бирже «Астана», на которой в ноябре состоялись первые торги (акциями «Казатомпрома»).

«Для российского бизнеса начало работы биржи МФЦА может дать новые возможности выхода на китайских инвесторов», — заявлял ранее директор программы «Россия в Азиатско-тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. О том, что российский и белорусский бизнес заинтересовали новые возможности МФЦА, свидетельствует то, что по итогам турне представители МФЦА подписали более 20 соглашений о сотрудничестве с предпринимателями обеих стран.