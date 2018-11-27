Минфин разместит облигации федерального займа на 10 млрд рублей

Москва, , 16:54 — REGNUM Министерство финансов России 28 ноября проведёт аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Минфин предлагает ОФЗ с постоянным купонным доходом выпусков №26 223 и №26 214 объёмом по 5 млрд рублей с датами погашения 28 февраля 2024 года и 27 мая 2020 года соответственно.

Напомним, последний аукцион Минфин проводил 21 ноября. Ведомство разместило ОФЗ двух выпусков в объёме 20 млрд рублей при спросе 25,57 млрд и 25,51 млрд рублей соответственно.