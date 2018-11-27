Ивановская область безвозвратно потеряла комбинат синтетического волокна

Вичуга, Ивановская область, , 16:39 — REGNUM Ивановская область потеряла проект строительства комбината синтетического волокна, который активно лоббировался прежним руководством региона и позиционировался как важнейший для региона инвестпроект. О переносе проекта в другой российский регион — Башкирию, стало известно 27 ноября из сообщения пресс-службы АО «Ивановский полиэфирный комплекс». Причина — отсутствие заинтересованности со стороны властей.

Как следует из сообщения пресс-службы, в начале 2018 году между АО «Ивановский полиэфирный комплекс» и кредитором проекта Внешэкономбанком возник ряд разногласий по поводу формата проектов, а для их урегулирования «важно было получить также и подтверждение о прежней поддержке инвестиционного проекта на региональном уровне». Однако отношение к проекту со стороны правительства региона, как сообщается, выражено не было.

«Более того, было публично заявлено об отсутствии заинтересованности руководства в создании крупных предприятий с точки зрения перспектив и направлений развития области. Отсутствие подтверждения в сохранении заинтересованности и региональной поддержки проекта вынудило акционеров АО «Ивановский полиэфирный комплекс» изменить свою позицию в отношении его реализации в Ивановской области», — цитирует издание «Частник» сообщение пресс-службы компании.

В итоге решением Совета директоров акционерного общества «Ивановский полиэфирный комплекс» реализацию проекта строительства комплекса ПЭТФ текстильного назначения Вичуге Ивановской области признали нецелесообразной. Новым регионом для реализации проекта выбрали Башкирию — сейчас в регионе ведутся переговоры по отбору земельного участка.

Ранее по теме: Иваново: проект комбината синтетического волокна одобрен

Проект комбината синтетического волокна в Вичуге Ивановской области был заявлен ещё в 2011 году, несколько лет заняли подготовка, разработка проектно-сметной документации, согласование. Проект, как тогда заявляли власти, предполагает выпуск полиэфирного волокна объемом 175 тыс. тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тыс. тонн в год. Начало строительства было заявлено на 2017 год, а уже к 2020-му предприятие должно было выйти на производственные мощности, впрочем позже сроки были сдвинуты. Стоимость строительства комбината оценивалась в 20 млрд рублей, реализация проекта могла дать региону 550 рабочих мест.