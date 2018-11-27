АБР подарил Таджикистану 35 млн долларов

Душанбе, , 16:19 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) предоставит Таджикистану грант в 35 млн долларов на подключение страны к Объединённой электроэнергетической системе Центральной Азии. Соответствующее соглашение таджикское правительство и АБР подписали в конце прошлой недели. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Таджикистана.

Свои подписи под документом поставили глава таджикистанского минэкономразвития Негматулло Хикматуллозода и постоянный представитель АБР Прадип Сривастава.

Известно, что для синхронизации электросетей Таджикистана и Узбекистана проект предусматривает установку современные реле, автоматических включателей, инструментальных трансформаторов, вспомогательного, и другого оборудования. Также в точках соединения на ЛЭП 220 кВ и 500 кВ будет установлено оборудование, которое повысит надежность системы.

В представительстве АБР в Душанбе также сообщили, что для подключения таджикских сетей к узбекской энергосистеме на севере Таджикистана будут запущены две новые точки. Ожидается и прокладка 1,5 км ЛЭП 500 кВ для стабильности параллельной работы двух систем.

Завершение проекта намечено на 2022 год. Его общая стоимость оценивается в 40 млн долларов с учетом взноса таджикского правительства в размере 5 млн долларов.

«Этот проект позволит Таджикистану экспортировать летний избыток электроэнергии в Узбекистан, и обеспечить более эффективное использование региональных энергоресурсов. Восстановление соединения, это важный шаг в обеспечении полной параллельной работы с электроэнергетической системой Узбекистана, и Центрально-Азиатской энергетической системой», — цитирует «Азия-Плюс» слова финансового специалиста АБР Юки Иноуэ.