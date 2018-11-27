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Уровень $60 «защитит нефть» от дальнейшего падения

Экономика

Этот уровень воспринимается на рынке как сильная психологическая поддержка

Москва, 27 ноября 2018, 16:03 — REGNUM  После падения с октябрьских максимумов, на текущей неделе нефтяные котировки эталонного сорта Brent стабилизировались в районе отметки $60 за баррель. В преддверие декабрьской встречи ОПЕК + есть вероятность, что обвальное падение цен замедлится или даже приостановится, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Уровень $60 воспринимается на рынке как сильная психологическая поддержка, в случае пробоя которой, участники соглашения о регулировании рынка нефти могут предпринять более решительные меры по сокращению добычи сырья. Более широкие границы периода боковой динамики — это уровни $58,30—61,30 за баррель.

«Наблюдаемая боковая коррекция происходит на фоне неофициальных сообщений о том, что Саудовская Аравия добывает в текущем месяце 11,2 млн баррелей в день, что является новым историческим рекордом для самого крупного члена ОПЕК.

С точки зрения модельных оценок дальнейшей динамики 28 ноября нефтяные котировки проведут день преимущественно в диапазоне $59,40—$61,50 с большим тяготением к верхней границе», — считает эксперт.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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