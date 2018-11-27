МАГАТЭ подтвердило приверженность «Росэнергоатома» принципам безопасности

Москва, , 16:03 — REGNUM Команда экспертов МАГАТЭ подтвердила приверженность АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) принципам безопасности. Эксперты также выявили несколько хороших практик концерна, которые могут принести пользу всему мировому ядерному сообществу.

Как сообщает департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», 11−27 ноября Росэнергоатом впервые принял у себя корпоративную миссию ОСАРТ (OSART — Operating SАfety Review Team) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). А сегодня, 27 ноября, были подведены итоги 17-дневной миссии.

На пресс-конференции, посвященной подведению итогов, руководитель группы экспертов МАГАТЭ Питер Таррен отметил: «С точки зрения МАГАТЭ эта миссия прошла очень успешно. Эксперты пришли к выводу, что в Росэнергоатоме всё очень хорошо работает. Каждая организация может стремиться к улучшению, но то, что я увидел здесь, в Концерне — это реальная приверженность принципам безопасности. Особо отмечу, что мы обнаружили очень хорошие практики, используемые в Концерне, которые будут полезны для мировой общественности, и позволят повышать ядерную безопасность не только на уровне конкретного государства, но и в мировом масштабе: две из них — в области коммуникаций, и в одна — в области закупок».

В команду миссии ОСАРТ вошли 12 экспертов и 2 наблюдателя — из Германии, Китая, Канады, ЮАР, Словении, Великобритании, Франции, Японии, Чехии, Словакии и Ирана. Проверка концерна и трех его филиалов — Балаковской, Кольской и Смоленской АЭС проводилась по девяти направлениям: корпоративное управление, независимый ядерный надзор, людские ресурсы, коммуникации, техническое обслуживание и ремонт, техническая поддержка, опыт эксплуатации, закупки, управление авариями и противоаварийная готовность.

Эксперты интервьюировали персонал центрального аппарата и атомных станций, наблюдали за совещаниями в центральном аппарате концерна и на атомных станциях, анализировали документацию, связанную с конкретным направлением оценки, а также изучали способы и содержание коммуникаций с заинтересованными сторонами. При этом они не оценивали Росэнергоатом на соответствие требованиям регулирующего органа или безопасность конкретной АЭС, и не сравнивали эксплуатационную безопасность станций Росэнергоатома с другими атомными станциями мира.

Особое внимание было уделено эффективности применения политик по безопасности, отношению персонала к работе и способности ее выполнять, методам поддержки, мотивации и контроля, используемым руководством, а также поведению персонала, состоянию объектов и сооружений АЭС.

В ходе работы эксперты также определили шесть областей, где возможны дальнейшие улучшения: корпоративное управление, независимый ядерный надзор, ремонты, опыт эксплуатации, противоаварийная готовность и закупки.

«Прошедшая в концерне «Росэнергоатом» миссия ОСАРТ стала для нашей компании не только очередным шагом на пути к совершенствованию работы по различным направлениям, но уникальной возможностью впервые пройти независимую оценку всей компании со стороны МАГАТЭ, — сказал генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров. — До этого в мире были проведены лишь две корпоративные миссии ОСАРТ — в чешской ядерной эксплуатирующей организации CEZ и французской EDF. Выполнение предложений, сделанных командой ОСАРТ, поможет нам и в дальнейшем повышать уровень эксплуатационной безопасности АЭС, а выявленные хорошие практики будут содействовать повышению уровня безопасности во всем мире».

Стоит отметить, что помимо трех лучших практик по всем девяти направлениям также было выявлено 32 области хорошей работы.

Команда передала проект отчета руководству концерна, которое направит свои комментарии по проекту отчета на рассмотрение МАГАТЭ. Итоговый отчёт будет направлен правительству Российской Федерации ориентировочно в течение трёх месяцев. Отчеты миссий ОСАРТ являются общедоступными.