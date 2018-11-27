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На валютном рынке «преобладают эмоции»

Экономика

В ближайшие дни вряд ли можно ожидать укрепления рубля

Москва, 27 ноября 2018, 15:59 — REGNUM  Геополитические риски для российской валюты вышли на передний план. Несмотря на снижение нефтяных котировок более чем на 19% в течение ноября, рубль оставался стабильным. Однако разразившийся конфликт между Украиной и Россией в Керченском проливе резко ослабил национальную валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

«Только за один торговый день 26 ноября доллар подорожал на 1,3% до 67 рублей. Вслед за рублём возобновили падение и гособлигации России, доходность по которым приблизилась к отметке в 9% годовых. Рынок проигнорировал неплохие макростатистические данные и значительные объёмы продажи экспортёрами валютной выручки для уплаты и налогов», — пояснил эксперт.

Геополитические риски стали основным драйвером валютных котировок. С учётом эскалации напряжённости инвесторы снова опасаются введения санкций, которые могут затронуть госдолг. На текущей неделе на рынке в большей степени будут преобладать эмоции.

«В ближайшие дни вряд ли можно ожидать укрепления рубля. Вероятнее всего, можно будет наблюдать возврат стоимости национальной валюты к уровню в 67 рублей за доллар США», — считает Дядин.

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