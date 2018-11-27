Госсовет Чувашии заказал сувенирные медали с госсимволами

Чебоксары, , 15:54 — REGNUM Госсовет Чувашии планирует закупить 175 сувенирных медалей с изображением государственного герба республики и карты региона. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает Государственный совет Чувашской Республики. Объявлен аукцион на выполнение работ по изготовлению 175 сувенирных медалей. Начальная цена контракта определена в сумме 196 875 рублей, источник финансирования — средства республиканского бюджета Чувашии.

«Медаль с изображением здания органов исполнительной власти Чувашской Республики из металла — специально разработанного сплава Л90 — «Томпак» методом холодной штамповки (чеканки). Основа медали должна иметь круглую форму с внешним диаметром 60 мм, толщиной не менее 3 мм, но не более 4 мм», — говорится, в частности, в техническом задании.

Также отмечается, что в центральной части медали должно быть объёмное изображение карты Чувашии, в верхней части — изображение герба.

«В соответствии с законом от 14 июля 1997 года № 12 «О государственных символах Чувашской Республики» государственный герб Чувашской Республики, независимо от его размера, должен в точности соответствовать его описанию, цветному и условно-графическому изображениям», — отмечается в документации.

Цвет покрытия: основа медали и карта Чувашии — серебро, рельефный орнамент, здание, окружность, надписи, герба — золото. Отмечается, что каждая медаль должна быть упакована в футляр.