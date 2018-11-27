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Импорт молочной продукции в Россию снизился на 22%

Экономика

Без учета торговли с ЕАЭС импорт сократился почти на 40%

Москва, 27 ноября 2018, 15:46 — REGNUM  В России отмечается положительная динамика производства молочной продукции. За девять месяцев 2018 года объем производства молока вырос на 1,1% и составил 24,6 млн тонн. Об этом сегодня, 27 ноября, заявила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут на Международном агропромышленном молочном форуме, сообщили в министерстве.

По ее словам, за девять месяцев импорт молочной продукции снизился на 22% — с 5,2 млн тонн до 4,05 млн тонн. Без учета торговли со странами ЕАЭС объем импорта сократился почти на 40%.

Минсельхоз планирует, что в 2018 году в России будет произведено 31,5 млн тонн молока, а к 2024 году этот показатель может быть увеличен до 33,6 млн тонн.

При этом Лут назвала ряд факторов, которые препятствуют развитию молочного производства — это слабая материально-техническая база, изношенность основных средств и недостаточная технологическая оснащенность предприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт спрогнозировал обвал закупочных цен на молоко в апреле 2019 года, если молочная продукция не войдёт в систему электронной ветеринарной сертификации на базе ФГИС «Меркурий».

Подробнее: Цены на молоко в РФ растут из-за произвола монополистов-переработчиков?

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Проблемы молочной отрасли
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