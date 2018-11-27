Экономист объяснил, почему в РФ не приходят крупные инвесторы

Москва, , 16:01 — REGNUM Российские либералы лгут, когда говорят о том, что хотят сделать РФ страной, привлекательной для инвестиций, так как в противном случае они отстаивали бы протекционизм. Об этом 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, сообщившего о том, что российской экономике нужны новые драйверы роста.

«Нужно модернизировать инфраструктуру, а для этого нужно ограничить произвол монополий, ограничить коррупцию и финансовые спекуляции, потому что деньги из реального сектора будут уходить в спекулятивный, — сказал Делягин. — И в конечном итоге за кордон. Ограничить финансовые спекуляции можно так, как это делали американцы, как японцы или как китайцы. Мне нравится японский метод — вы (банк — прим. ИА REGNUM ) можете покупать сколько угодно валюты, но на каждый доллар, который вы купили, вы обязаны три доллара дать взаймы государству, неважно, под какой процент, а три доллара вложить в реальный сектор. А так хоть триллион долларов покупайте. Это самый мягкий, самый комфортный и самый корректный способ».

Далее, по словам Делягина, необходим разумный протекционизм, при котором уровень защиты российской экономики следует повысить хотя бы уровня Европейского союза.

«Иначе в страну не будут приходить инвестиции, а будут приходить только товары, — подчеркнул экономист. — И когда либералы говорят, что нужно страну сделать привлекательной для иностранных инвестиций, то они лгут — если бы они хотели, чтобы в страну приходили иностранные инвестиции, они отстаивали бы протекционизм. Кроме того, людям нужно гарантировать реальный прожиточный минимум. Иначе, если у них нет прожиточного минимума, они не смогут покупать, у них не будет для этого денег, и не смогут работать — у них не будет для этого сил».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов из Центра развития НИУ Высшей школы экономики, причины низкого роста экономики РФ — очередное снижение цен на нефть, замедление роста экспорта российской продукции, влияние антироссийских санкций. Немаловажную роль они также отводят введению постоянного бюджетного правила и повышению ставки НДС.

Таким образом, в 2020 году рост ВВП, по мнению аналитиков из ВШЭ, составит 1,6%, а в 2021 году — 1,9%. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2020 году составит 2%, а в 2021 году — 3%.

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