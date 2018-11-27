Мэрия Ярославля: Льготники получили компенсации по услуге за вывоз ТКО

Ярославль, , 15:38 — REGNUM Жители Ярославля получили компенсации оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Ранее плата за вывоз мусора в регионе входила в содержание и ремонт жилья, а с 1 сентября стала отдельной коммунальной услугой с новым тарифом. Соответственно, льготники получили право на компенсацию части оплаты вывоза мусора.

В ноябре 2018 года большинство граждан-льготополучателей получили компенсацию по услуге «Обращение с ТКО». Расчет сумм компенсации не был произведен только теми организациями ЖКХ, которые своевременно не заключили договор с ООО «Хартия», являющимся региональным оператором. Расчет сумм компенсации по услуге «Обращение с ТКО» гражданам — льготополучателям, проживающим в частном секторе, производит ПАО «ТНС энерго Ярославль», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

По данным мэрии, в ноябре были выплачены компенсации за сентябрь и октябрь. Не заключили дополнительные соглашения только три организации, в домах которых проживают четыре получателя льгот. Все остальные льготники, как уверяют городские власти, получили компенсации в полном объеме.

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