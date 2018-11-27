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Бывший «Черкизон» застроят по программе реновации

Экономика

«На месте Черкизовского рынка разрабатывается проект планировки территории для реализации программы реновации»

Москва, 27 ноября 2018, 15:30 — REGNUM  В Москве на месте бывшего Черкизовского рынка появятся дома по программе реновации, заявила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, передаёт 27 ноября агентство «Москва».

"На месте Черкизовского рынка разрабатывается проект планировки территории для реализации программы реновации», — сообщила она.

По словам Княжевской, о точных объемах и сроках «пока говорить преждевременно, так как в настоящий момент анализируются градостроительные ограничения территории, и готовятся первые эскизы».

«Более детальное представление мы планируем сформировать в I—II квартале 2019 года», — сказала председатель.

Черкизовский рынок (в народе — «Черкизон») работал в Москве с начала 1990-х годов по 2009 год. Он занимал территорию в 49 гектаров, а трудились на нём, по некоторым данным, около 100 тысяч человек, в основном, мигранты.

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Московская реновация
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