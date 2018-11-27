Долги растут: Владимирская область вновь перестала платить за газ

Владимир, , 14:55 — REGNUM Задолженность владимирских теплоснабжающих организаций за газ с начала 2018 года выросла на 546,3 млн рублей и достигла 2,44 млрд рублей. Как сообщила 27 ноября пресс-служба «Газпром межрегионгаз Владимир», самый большой рост задолженности — у города Владимира, Александровского и Вязниковского районов.

Так, теплоснабжающие организации Владимира с начала года увеличили сумму долга почти на 239 млн рублей, Александровского района — на 86 млн, а Вязниковского — почти на 68 млн рублей. Также в пятерке должников — Кольчугинский район (рост примерно 63,6 млн рублей) и Суздаль (плюс 23 млн рублей). При этом почти 40% всего долга приходится на Александровский район.

«В числе причин, из-за которых копятся огромные долги, — тарифы, которые не позволяют обеспечить даже самые необходимые эксплуатационные затраты, включая оплату потребленных ресурсов. В стоимость услуг не заложены средства на ремонт и содержание имущества, хотя оборудование и сети давно износились и требуют обновления», — считают в компании.

При этом в «Газпром межрегионгаз Владимир» отмечают, что эти проблемы неоднократно обсуждались в администрации региона. Однако никаких конкретных шагов по улучшению платежной дисциплины сделано не было. В компании надеются, что организации все-таки смогут хоть как-то решить вопросы до конца 2018 года.

«Негативные последствия, к которым приведет нарушение платежной дисциплины, очевидны. В первую очередь, от этого зависит инвестиционная привлекательность региона, в том числе — размер инвестиций в газификацию Владимирской области и иные социальные проекты, такие как «Газпром — детям», — предупреждают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2018 года Владимирская область попала в число регионов, которые сорвали план реструктуризации долгов за газ. Об этом сообщал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев. По словам гендиректора компании, всего графики сорвали пять регионов — Чувашия, Владимирская, Смоленская, Псковская и Волгоградская области. По данным на 1 июля 2018 года, во Владимирской области был 41 должник за газ. Общая сумма задолженность составляла почти 2,375 млрд рублей.

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Несмотря на это, в сентябре сообщалось, что «Газпром» намерен построить в регионе 10 новых школьных стадионов.

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