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В Ростовской области увеличат пособие на погребение с учётом инфляции

Экономика

Пособие увеличится на 300 рублей

Ростов-на-Дону, 27 ноября 2018, 14:51 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на ближайшем заседании обсудят поправки в закон «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счёт средств областного бюджета». Документ внёс на рассмотрение донской губернатор Василий Голубев.

Если поправки в закон будут одобрены, то социальное пособие на погребение будет проиндексировано на размер инфляции и повысится в результате на 300 рублей — с 6 996 рублей до 7 297 рублей.

Средства выделяются похоронной службе, если у человека не было родственников, либо его представителям, которые организуют похороны. Поправки в областной закон вступят в силу 1 января 2019 года.

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