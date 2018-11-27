В Ростовской области увеличат пособие на погребение с учётом инфляции

Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на ближайшем заседании обсудят поправки в закон «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счёт средств областного бюджета». Документ внёс на рассмотрение донской губернатор Василий Голубев.

Если поправки в закон будут одобрены, то социальное пособие на погребение будет проиндексировано на размер инфляции и повысится в результате на 300 рублей — с 6 996 рублей до 7 297 рублей.

Средства выделяются похоронной службе, если у человека не было родственников, либо его представителям, которые организуют похороны. Поправки в областной закон вступят в силу 1 января 2019 года.