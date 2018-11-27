Главным винным туристическим брендом России стала крымская «Массандра»

Ялта, Крым, , 14:49 — REGNUM В рейтинге наиболее известных туристических брендов России в номинации «Вино и винодельческое хозяйство» первое место заняло крымское предприятие «Массандра». Об этом со ссылкой на данные центра информкоммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России» пишут «Известия».

Отмечается, что все туристические бренды оценивались по критериям узнаваемости, туристической привлекательности и другим параметрам. Сообщается, что виноградо-винодельческий комбинат «Массандра» в рейтинге набрал 41,5 балла и занял первое место в номинации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая стало известно, что первая «Винная деревня» откроется в Гурзуфе в рамках туристического проекта «Винная дорога Крыма».

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