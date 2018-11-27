ООО «Военное положение»: гривне уже плохо, экономику Украины штормит

Киев, , 14:50 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не видит оснований для экономического кризиса в связи с введением в части страны военного положения. Об этом он сказал во время выступления на заседании украинского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я не вижу никаких сегодня оснований для экономического кризиса. Более того, я хочу подчеркнуть, что мы с вами имеем все возможности обеспечить стабильность: и в экономике, в магазинах, в аэропортах, на железных дорогах, на дорогах — все будет абсолютно нормально», — сказал, в частности, украинский премьер.

В министерстве экономического развития и торговли Украины заявляют, что введение военного положения не накладывает ограничений на экономическую деятельность. Ведомство подчеркивает, что субъекты хозяйствования и граждане, уверяют в министерстве, могут осуществлять экономические операции в обычном режиме.

Однако по крайней мере на валютном рынке Украины точно не спокойно. Стоимость доллара в обменных пунктах Киева сегодня, 27 ноября, выросла до 28,95 гривны, евро — до 33 гривен, взлетев по сравнению с концом прошлой недели на 0,5−1 грн.

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что введение военного положения будет иметь серьезные негативные последствия для украинской экономики в целом и курса гривны в частности.

«На каком уровне остановится гривна, прогнозировать сложно, да и, наверное, не нужно. Очень многое будет зависеть от действий Национального банка… Но в целом гривне будет плохо. Ее ждет достаточно серьезная девальвация», — подчеркнул экс-министр экономики Украины.

Также Суслов допускает «заморозку» Национальным банком депозитов — «если паника будет приобретать значительные объемы, и люди активно начнут забирать деньги из банков», и подчеркивает, что неизбежным является очередное повышение цен, в частности, на продукты.

Бизнесмен Евгений Черняк в своем комментарии констатирует, что военное положение, которого не было никогда за 27 лет истории, уже превратили в цирк.

«Мародёров расстреливать не будут, потому что сами себя и уничтожат. Все заверяют, что никаких вопросов и ограничений не будет и ни на что это положение не влияет. Так зачем его тогда вводят? Чтобы воровать было удобнее? ООО «Военное положение», — иронизирует бизнесмен.

Он также подчеркивает, что еврооблигации Украины летят вниз, а доллар пополз вверх.

ИА REGNUM напоминает, что поздним вечером 26 ноября, после более чем 5 часов обсуждений и потасовок Верховная рада приняла закон о введении военного положения на Украине. «За» проголосовали 276 депутатов при 226 необходимых. Согласно тексту документа, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.